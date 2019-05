Olivier Somers, actionnaire principal du FC Malines a déclaré mardi devant la commission des litiges d'appel de l'Union belge de football (URBSFA) qu'il avait tout mis en oeuvre pour mettre les agents de joueurs à la porte du FC Malines.

Il intervenait dans le cadre de l'enquête disciplinaire menée par l''UBSFA à l'encontre de son club soupçonné d'avoir truqué un match la saison dernière afin d'éviter la culbute en division 1B.

Le procureur fédéral de l'URBSFA Kris Wagner considère Somers comme l'architecte de l'entente présumée entre le FC Malines et Waasland-Beveren le 11 mars 2018. Il risque une suspension de dix ans pour cela.

"Je suis choqué par les récits qui ont été rapportés et par le fait que le jeu était très malsain", a déclaré Somers, au bord des larmes, qui s'est exprimé pour la première fois dans cette affaire.

"Pire encore, j'ai été choqué par le lien qui m'a été attribué avec Dejan Veljkovic. J'ai fait tout ce que j'ai pu pour éloigner ces gens du club", a poursuivi Somers.

"Pas après le début de l'enquête, mais bien plus tôt, ils ont été mis à la porte. À l'époque, il n'y avait aucun soupçon. Nous n'avons plus de joueur Veljkovic dans le noyau A, alors qu'il en avait dix avec nous à mon arrivée (en décembre 2017, ndlr). Pour moi, toute cette histoire est très douloureuse, tant sur le plan professionnel que privé. La perception a été créée. Je ne sais pas si tout le monde se rend compte de ce que cela fait à une personne, à son entourage et à sa famille."

"Le parquet fédéral a tu des arguments et des déclarations"

L'avocat du FC Malines (KVM), Me Joost Everaert, a dénoncé mardi devant la commission des litiges d'appel que le procureur fédéral Kris Wagner, ni dans ses conclusions écrites ni dans sa réponse orale, n'a pas abordé un certain nombre d'arguments et de déclarations à décharge du club. "Probablement parce qu'ils ne correspondent pas à sa vision étroite."

Lundi, les parties intervenantes se sont tous pâmés de l'exhaustivité et de la diligence du coordinateur de l'enquête et du parquet fédéral dans le dossier disciplinaire. "Mais j'ai l'impression qu'une enquête a été menée sur une société autre que le FC Malines", a commencé Everaert.

L'avoat du KVM est resté sur sa faim affamé après la réplique du procureur fédéral Wagner, parce qu'il n'a pas abordé tous les éléments. "Si on n'a rien à dire, il faut se taire. Wagner a appliqué ce principe de manière cohérente. Par exemple, il aurait dû vérifier dans quelle mesure les appels téléphoniques appartiennent à Malines. La lecture de transcriptions ne suffit pas. Il doit fournir des preuves. Samedi, nous n'avons rien entendu sur l'imputabilité de Malines. Les conclusions le montrent sur deux demi-pages. Ils contiennent six faits concernant le FC Malines, dont cinq sont manifestement erronés. Cependant, ils sont faciles à retracer. Il suffit de vérifier le croisement des entreprises. Nous avons mentionné les inexactitudes factuelles dans nos conclusions, mais le procureur général fédéral ne juge pas nécessaire de les corriger."

"J'ai un problème avec le silence du parquet fédéral sur les déclarations. Les preuves en faveur des parties poursuivies sont gardées secrètes par le parquet fédéral", a poursuivi Me Everaert. Par exemple, il a mentionné Dejan Veljkovic dans les pv's des officiers de parquet. "Veljkovic défend ses propres intérêts", a lu l'avocat dans les conclusions des enquêteurs. "Le parquet fédéral l'ignore. Cela peut ne pas être considéré comme important parce qu'elle ne s'inscrit pas dans sa propre vision étroite. Le procureur fédéral crie que les accusés n'évoquent pas le fond de l'affaire, mais seulement dans la procédure. En attendant, cependant, il ignore également les éléments qui font la lumière sur l'affaire."

"M. Wagner fait comme si le juge des référés a rejeté toutes les questions de procédure. C'est inexact. Il a été dit que la commission des litiges d'appel devra juger si les droits d'un procès équitable ont été violés. C'est à votre commission de se pencher là-dessus. Votre autorité se joue ici. Nous espérons que vous aussi appliquerez les règles de cassation en cette affaire. Après tout, la procédure est essentielle et c'est le travail d'un avocat de montrer les failles."

"La rétrogradation demandée pour le FC Malines est irrecevable"

Dans l'ultime plaidoirie de la défense du FC Malines, l'avocat Sven Demeulemeester a trouvé deux arguments dans la réglementation fédérale pour déclarer irrecevable la rétrogradation invoquée par le parquet de l'Union belge de football. D'une part, Maître Demeulemeester se référait le mardi à la prescription et d'autre part au tableau indicatif.

Après une longue plaidoirie de son confrère Joost Everaert, l'avocat Demeulemeester a pris la parole. "Je parlerai de la sanction requise et surtout de la relégation. Il y a deux raisons pour lesquelles elle ne peut pas être imposée sur la base des règlements fédéraux."

D'une part, il se réfère au fameux article B1711 du règlement fédéral, qui stipule que toutes les actions du parquet (concernant la relégation) doivent être prises "avant le 15 juin de la saison en question". "Si l'action n'est pas intentée avant le 15 juin, la plainte devient irrecevable", a déclaré Demeulemeester. Il s'est également référé au précédent du scandale des pots-de-vin des années 1980, entre le Standard et Waterschei. "Selon le parquet fédéral, ce précédent a 45 ans et n'est donc plus d'actualité. Cependant, le parquet fédéral cite le Code civil de 1805. En outre, le contenu des articles en question n'a pas été affecté. Le Comité exécutif n'a pas publié de nouvelle interprétation."

Le tableau indicatif a également été discuté dans la plaidoirie de Me Demeulemeester. "Je n'y vois rien sur la falsification de la compétition. Cependant, c'est la base des dossiers disciplinaires. Sans tableau indicatif, aucune sanction ne peut être imposée. En outre (comme il est apparu clairement au début de la saison, ndlr), le tableau indicatif de la saison 2017-2018 est caduque. Selon Wagner, c'est celui de la saison en cours qui s'applique. Bien entendu, cela n'est pas possible, car seul le tableau indicatif pour la saison en question s'applique conformément à la réglementation fédérale. La loi est la loi. Les règlements fédéraux sont les règlements fédéraux. Appliquez-les. Je vous le demande avec confiance."

Olivier Somers rejette la faute sur le "maître-manipulateur" Veljkovic

Dans sa plaidoirie finale, l'avocat d'Olivier Somers, principal actionnaire du FC Malines, a fait porter l'entière responsabilité sur l'agent de joueurs Dejan Veljkovic mardi lors de la sixième et dernière journée des audiences devant la haute chambre d'appel de la Commission des litiges de l'Union belge de football. Veljkovic est décrit comme un "maître manipulateur, qui a fait entrer dans sa toile des journalistes, des membres du parquet fédéral ainsi que des administrateurs du football". Étonnamment, Thierry Steemans (ancien directeur financier du FC Malines) n'a pas été épargné non plus.

L'avocat de Somers dénonce la vision du parquet fédéral de le présenter comme l'architecte du présumé du trucage du match entre le FC Malines et Waasland-Beveren en playoffs de l'an dernier. "Les conséquences de cette image négative sont dramatiques, tant sur le plan personnel que professionnel. Pensez aux articles de journaux. Comment réagiraient vos enfants? Comment expliqueriez-vous cela à vos partenaires commerciaux? Aux joueurs? Aux supporters? Il lui faudra de nombreuses années pour effacer cette atteinte à sa réputation. Beaucoup de souffrances et de dommages financiers auraient pu être évités si le parquet fédéral avait approfondi son enquête. Rien n'indique qu'il soit possible d'établir avec certitude qu'il y a eu trucage. Cette histoire est construite sur quelque chose de distinct de la réalité. C'est de la pure fiction."

Pour l'avocat d'Olivier Somers, il n'y a cependant qu'un seul architecte: Veljkovic. "L'homme qui brille dans cette procédure par son absence. Un maître manipulateur, qui a emballé tout le monde dans son histoire. Il tisse une toile autour de sa cible, qui se retrouve dans l'impossibilité de regarder les choses objectivement. De cette façon, il accroît son pouvoir sur ses cibles. Et quelqu'un qui s'y est empêtré a du mal à s'en sortir."

Depuis sa nomination en décembre 2017, Somers prétend s'être battu contre des agents de joueurs. La coopération avec Veljkovic a également pris fin. "Mais Veljkovic ne s'est pas laissé écarter. En janvier 2018, Somers a été traqué quotidiennement par Veljkovic. Il voulait profiter du malaise sportif pour mettre son pied dans un club qui l'écartait", a poursuivi l'avocat de Somers.

Par la suite, ont eu lieu un certain nombre d'appels téléphoniques mais selon l'avocat, il n'aurait jamais été question du match FC Malines/Waasland-Beveren.

"Quatre faits ont été reprochés à Somers dans ce match, avoir approché Olivier Swolfs, Dirk Huyck, Olivier Myny et Davy Roef", selon l'avocat, qui cite plusieurs écoutes téléphoniques qui "exonèrent Somers".

Thierry Steemans, membre avec Somers du conseil d'administration de Malines, n'a pas été épargné. Il est décrit comme la personne de contact de Veljkovic. "Mais Steemans n'a jamais rien transmis à Veljkovic. Il n'était pas au courant de ce qui se passait au-dessus de sa tête."

Eupen/Mouscron a été régulièrement mentionné dans les enregistrements. "Somers était stressé et a contacté plusieurs fois pour demander si les adversaires d'Eupen (l'Antwerp et Mouscron, NDLR) allaient jouer à fond. A l'époque, un membre de la fédération flamande s'est inquiété de la mauvaise réputation de Mouscron. Aussi parce que Mogi Bayat avait des joueurs dans les deux clubs." Mais, dit l'avocat, cela ne devrait pas être pris en compte. "Parce que cette rencontre a été classée sans suite par le coordinateur de l'enquête. Donc l'accusation pour ce match devrait être considérée comme irrecevable."

Olivier Myny, ancien joueur de Waasland-Beveren: "Je déteste le monde du football"

Olivier Myny, qui jouait à Waasland-Beveren pendant la période du prétendu match truqué au FC Malines en playoffs de la saison dernière, n'a pas pu retenir quelques larmes lors de son plaidoyer de clôture mardi lors de la sixième et dernière journée d'audiences devant la haute chambre d'appel de la Commission des litiges de l'Union belge de football. "Je déteste le monde du football, mais j'aime encore trop jouer", a-t-il lâché notamment.

"Quand j'ai été sorti de mon lit le 10 octobre 2018, je suis tombé des nues. Je ne savais pas de quoi il s'agissait. Au poste de police de Waregem, on m'a dit qu'il s'agissait de l'opération 'mains propres'. Je me demandais ce que j'avais à voir avec ça. Ma copine était dans tous ses états, mais je l'ai rassurée, 'je vais revenir tantôt" et je lui ai demandé d'appeler mon agent", a raconté Myny.

"Les enquêteurs m'ont embarqué et menotté. On m'a mis dans une cellule commune et je ne pouvais parler à personne. Je ne savais pas du tout de quoi il s'agissait. Après six heures en cellule, j'ai été entendu. Les enquêteurs ont dit qu'ils savaient déjà tout, et je n'avais juste qu'à dire la vérité. Je me suis ensuite souvenu de la conversation téléphonique avec l'agent de joueurs Thomas Troch. Je leur ai dit comment ça s'était passé. C'est tout. À ma grande surprise, je n'ai pas eu le droit de rentrer chez moi. Avec un lien autour des jambes et menotté, j'ai été emmené devant le juge d'instruction. Ils m'ont dit que c'était tout à fait exceptionnel. J'étais particulièrement nerveux. J'ai dit la même chose au juge d'instruction. J'ai été libéré sans conditions. J'ai pris le train pour Louvain, où ma famille m'attendait. Ma tête est apparue partout à la télé. Je le savais: ce n'est pas bon."

"Je ne suis pas en colère contre Walter Mortelmans et Thomas Troch, mais tout cela aurait pu être évité. Je n'ai peut-être pas été assez clair sur le fait que Thomas ne voulait rien dire de spécial avec cet appel. Je suis donc déçu. Je suis heureux de savoir que je pourrai raconter mon histoire un jour. Les supporters me crient toutes sortes de choses pour me désorienter. Tous les jours, j'y suis confronté. Cela me poursuivra le restant de ma vie."

Myny a eu du mal à terminer sa déclaration. "Vous déciderez de mon avenir. Mais n'oubliez pas que je me suis battu pendant des années pour devenir footballeur professionnel. Un stupide coup de fil peut affecter et affectera ma carrière. C'est pour ça que j'ai pensé à arrêter. Mais ce n'est pas dans mon caractère. J'ai déjà été assez puni pour avoir à subir tout ça. Je déteste le monde du football, mais j'aime trop jouer le jouer."