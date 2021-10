La DH est en mesure de révéler que l’un des agents les plus célèbres au monde, l’Israélien Pini Zahavi (77 ans), est inculpé par la justice belge ! La star de la planète football est inculpée de faux et usage de faux, escroquerie et blanchiment d’argent. Il est sous liberté conditionnelle. Le tout dans l’affaire judiciaire qui concerne le club de Mouscron (voir détails plus loin).

Toujours selon nos infos, l’inculpation de Zahavi date déjà d’il y a quelques semaines mais personne jusqu’à présent n’en avait eu écho. Des perquisitions ont été menées aux sièges de sociétés situées à Malte.

(...)