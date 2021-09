La transaction pénale serait profitable à tous.

Et si dans le footgate, l’affaire de la vente du club d’Anderlecht n’aboutissait jamais à un procès ? C’est plus qu’une probabilité. Le dossier, dans lequel la juge d’instruction vient d’inculper plusieurs anciens dirigeants du RSCA ainsi que le célèbre agent Christophe Henrotay, pourrait tout simplement se clôturer par une transaction pénale. Cette option, dont seul le parquet est maître, présente plusieurs avantages. Elle évite un procès aux protagonistes et de facto, un casier judiciaire. Pas de procès, pas de peine de prison. Dans le cas de Roger Vanden Stock, 78 ans, on imagine de toute façon mal l’ancien dirigeant d’Anderlecht être condamné à l’incarcération. Les chances sont grandes que les peines soient prononcées avec du sursis. Pareil pour Herman Van Holsbeeck ou Christophe Henrotay. N’oublions pas que la détention n’est prononcée que lorsque les intéressés présentent un danger pour la société.



(...)