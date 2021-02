Ne cherchez pas le stand de burgers et de frites, il n’y en a pas à Nailsworth, un village anglais coincé entre Bristol et Gloucester.

Aux matchs des Forest Green Rovers, on ne sert plus que de la nourriture et des boissons véganes. Heureusement pour les supporters, la bière et le cidre végans existent et sont vendus dans le pub jouxtant le stade.