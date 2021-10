Dans le championnat d'Irlande du nord, l'équipe de Glentoran a concédé le match nul, ce samedi, face à Coleraine (2-2). Le but égalisateur est arrivé à la 80e minute après une perte de balle de Bobby Burns, que le gardien Aaron McCarey ne semble pas porter dans son coeur. Juste après avoir encaissé, ce dernier s'est rué sur son partenaire et l'a frappé au visage. Tombé au sol, Burns était alors empoigné par son agresseur qui continuait à l'invectiver.L'arbitre de la rencontre n'avait pas d'autre choix qu'exclure McCarey. Et l'entraîneur de l'équipe, un certain Mick McDermott, avait quant à lui fort à faire à l'interview.Quoi qu'en dise l'entraîneur, on imagine que l'ambiance sera tendue lors des prochains entraînements...