Accord très compliqué, accord très tardif, mais accord quand même !

Le câblo-opérateur wallon, également présent dans certaines communes bruxelloises, vient, apprend La DH, de s'entendre au finish avec Eleven Sports, nouveau détenteur des droits de diffusion du championnat belge de football, acquis pour un montant record de 105 millions d'euros par saison.

Le deal permettra donc aux abonnés de Voo d'accéder aux rencontres de Jupiler Pro League à compter de ce week-end, et pour les cinq saisons à venir.

Ceux qui, parmi le portefeuille d'abonnés de Voo - riche de plusieurs centaines de milliers de clients à la télévision digitale - s'intéressent au foot, étaient gagnés par l'inquiétude : alors que Proximus et Orange ont trouvé un accord avec Eleven depuis plusieurs semaines, à la veille (J-1 !) du coup d'envoi de la saison, le câblo wallon était toujours sur la touche... Plus de crainte à avoir, puisque la raison l'a emporté dans la toute dernière ligne droite de ce dossier où, certes, les négos ont été compliquées, mais, au final, aucune des deux parties ne pouvait réellement se permettre de composer sans l'autre.

Eleven doit amortir son investissement XXL et peut difficilement faire sans Voo. Tandis que pour Voo, le risque de fuite de clients devenait de plus en plus menaçant, sans foot belge sur la carte...

Cette remarque sur la réciprocité du besoin de l'autre est encore plus vraie en ce qui concerne le plus grand câblo-opérateur du pays : Telenet. Avec qui Eleven n'a toujours pas trouvé d'accord ! Les négociations, plus rudes encores qu'avec Voo, se poursuivent néanmoins. Telenet, c'est 1,8 million de clients à la télé digitale. On voit mal Eleven faire fi, 5 saisons durant, d'un tel potentiel...

En attendant, l'opérateur flamand (également présent à Bruxlles) accordera une réduction de 10 euros par mois sur tous les abonnements Play Sports actuels et nouveaux à partir du mardi 11 août prochain, tant qu'aucun accord n'aura été conclu avec Eleven.

"Nous regrettons beaucoup de ne pouvoir proposer à nos clients le football belge en ce début de saison", a expliqué Jeroen Bronselaer, responsable du marketing résidentiel chez Telenet. "Nous réalisons l'importance du football et de leur club préféré pour beaucoup de nos abonnés, surtout lorsque nous ne pouvons pas aller au stade. Nous voulons aller loin en offrant le football belge à nos supporters, mais nous ne devons pas non plus perdre de vue un prix basé sur le marché pour les droits de diffusion. Malheureusement, pour l'instant, nous ne pouvons pas parvenir à un accord raisonnable avec le détenteur des droits."

Le foot belge offert aux abonnés disposant d'un pack incluant le mobile de Voo

Pour en revenir à Voo, on sait également la façon dont l'opérateur articule son offre commerciale. Les trois nouvelles chaînes dédiées au football belge créées par Eleven vont rejoindre l'option Voo Foot. Qui, c'est une bonne nouvelle pour les clients détenteurs de packs incluant au moins un abonnement mobile, sera totalement gratuite dans leur cas de figure. Autrement dit, les abonnés Trio (Relax ou Max) avec un numéro de GSM Voo inclus dans leur pack, ainsi que tous les abonnés aux packs Quatro (TV+ Internet + mobile + téléphonie fixe) ne doivent rien faire, et surtout rien payer, pour bénéficier du foot belge durant les 5 saisons à venir sur Voo. Les clients professionnels qui répondent aux mêmes conditions d'éligibilité recevront aussi Vos Sport automatiquement.

Pour les autres clients à la télé digitale de Voo (Solo, Duo), l'option Voo Sport restera accessible aux tarifs en vigueur jusqu'ici, et qui courent de 4,90 € par mois à 9,90 € selon les produits souscrits. Pas d'augmentation, donc.

Pour rappel, le casting d'Eleven est riche : on y croisera Philippe Albert, Marc Delire, Vincenzo Ciuro, Olivier Doll, Nordin Jbari, Alex Teklak, Benjamin Deceuninck, Swann Borsellino ou encore Mathieu Istace en tant que commentateurs et/ou consultants, pour ne faire état que de quelques noms. Quid des figures (et des voix) du foot belge, qu'on croisait également sur Voo Sport ? Notamment Christine Schréder, Jean-François Remy et Serge Radermacher ? Rejoindront-ils Eleven ? Pour Christine Schréder, c'est fortement pressenti. Mais les équipes d'Eleven, on le sait, ne sont pas encore totalement complètes...