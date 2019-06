Après le gain d’un nouveau titre de champion de Belgique, Gooik a avancé sur son noyau pour la prochaine saison. Les gars du Brabant voudront sans doute constituer un groupe solide pour tenter de passer un palier au niveau européen.

Parmi les certitudes, le club a prolongé le meilleur gardien de Belgique. Xuxa a prolongé pour une année supplémentaire. Par contre, le jeune et prometteur Joaquim Vanhenheede ira compléter sa formation à Jette afin de gagner ses galons de titulaires. Le club a décidé de laisser filer Reda Dahbi. Ce dernier n’est pas resté longtemps sans club. Le Futsal Team Charleroi, via Zico, a sauté sur l’occasion en or. Gonzalo Galàn Carsi, lui, a décidé de rejoindre Orchies, en France. Le club prépare une grosse équipe, avec également le terrible Leitao.

Sur le banc, Albert Conejos a été confirmé dans son rôle de T2. Il s’occupera également des U21. Il sera un soutien important pour Fernandao. L’ancienne star de Barcelone a été confirmée dans son rôle d’entraîneur principal. Il doit être l’architecte du succès de Gooik. J.De.