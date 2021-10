Mais Beeckman lui répondait directement. Le derby était passionnant ! Surtout que Dujacquier laissait parler la poudre pour marquer deux nouveaux buts ! Charleroi perdait Beeckman pour un second carton jaune et se retrouvait à dix. Dujacquier en profitait : 8-4 ! El Fakiri réduisait l'écart et Châtelet offrait même un dix mètres à son adversaire. Elkjimi repoussait sur le poteau.

Le derby entre Châtelet et Charleroi a tenu toutes ses promesses. Si les Carolos trouvaient rapidement la faille, les visités dominaient la suite des débats. Ghislandi (2), Dujacquier et Karakilic portaient le score à 4-1 ! Mais Charleroi ne laissait pas filer le match. El Fakiri et Charly Beeckman permettaient aux visiteurs de revenir à 4-3 avant la pause.Au retour des vestiaires, Elkjimi sortait deux gros arrêts face à El Fakiri. Dujacquier, lui, ne tremblait pas sur coup franc : 5-3 !