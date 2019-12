Quelques jours après la fin de sa collaboration avec Fernandao, Gooik a trouvé un nouvel entraîneur. Les responsables n'ont pas fait dans la demi-mesure, en demandant à l'ancien gardien d'Action 21. "C'est le meilleur choix pour nous", explique Lieven Bart, le patron de l'équipe. "On a trouvé un accord avec lui. C'est le profil dont on a besoin. On a eu quelques entraîneurs étrangers. Il connaît la compétition, les joueurs et l'équipe. Il est temps de mettre le meilleur entraîneur belge et lui donner sa chance chez nous. On devrait se renforcer, à la mi-saison."

Il faudra connaître la décision du sélectionneur concernant son avenir chez les Mini-Diables. Mais les deux missions semblent être difficilement conciliables.