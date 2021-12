Gand sans Depoitre contre le Standard? Football St. L. Malade, l'attaquant ne s'est pas entraîné ce mardi, à la veille du quart de finale de Coupe. © Belga

Une grosse incertitude plane sur le noyau de Gand qui doit affronter le Standard dans un important quart de finale de Coupe de Belgique, mercredi, à la Ghelamco Arena: Laurent Depoitre, de retour à son meilleur niveau, pourrait bien être absent.



L'attaquant des Buffalos, auteur de deux buts et une passe décisive sur les deux derniers matchs de championnat, souffre d'une gastro-entérite et ne s'est pas entraîné ce mardi. "On verra s'il sera disponible ou pas", a annoncé Hein Vanhaezebrouck ce mardi après-midi. Une décision sera prise mercredi.