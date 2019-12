On peut l'affirmer sans trop de craintes, le KRC Genk réalise une campagne de Ligue des Champions désastreuse. Bon dernier du groupe E avec un 1 point sur 15, une différence de but de moins 11 et la seconde plus mauvaise défense de la compétition (16 avec une moyenne de 3.2 roses par match) juste derrière l'Etoile Rouge (19): les chiffres sont assez éloquents. Certes, il faut mettre en perspective ces données car les Limbourgeois étaient logés dans un groupe très relevé. De plus, les problèmes internes (limogeage de Mazzu) et l'exode massif essuyé après le titre de l'an dernier sont autant de circonstances atténuantes que l'on peut imputer à la bande de Hannes Wolf. Cependant, une question mérite d'être posé: le KRC Genk est-il le plus mauvais club belge de l'histoire de la LDC?