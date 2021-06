Amine Et Taïbi est un défenseur central droitier de 18 ans, arrivé en 2017 du KV Malines. Il a déjà été sélectionné à plusieurs reprises dans les équipes nationales U17, U16 et U15 de la Belgique. Et Taïbi évolue pour l'instant avec l'équipe U21 du club limbourgeois.