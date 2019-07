L'ancien capitaine du Sporting Charleroi devrait signer au FC Andorra dans quelques jours.



Le jeudi 27 juin dernier, c'est avec beaucoup d'émotion que Javier Martos, l'emblématique capitaine du Sporting annonçait la fin de sa carrière pro. Après huit ans passés à Charleroi, l'Espagnol sentait qu'il était temps de passer à autre chose. De rentrer au pays pour profiter de ses proches, mais aussi se donner du temps pour terminer ses études en sciences de l'activité physique et du sport. Mais le Catalan ne fermait pas totalement la porte à un beau projet. "Ce n'est pas le moment d'en parler mais je vais vous tenir au courant si je me lance dans quelque chose", expliquait Javier Martos.

Et bien on sait maintenant quel nouveau challenge va relever l'Espagnol. Sauf problème, l'ancien Zèbre va signer la semaine prochaine un contrat d'un an avec le FC Andorra, le club de la Principauté racheté en janvier 2019, via le groupe Kosmo, par la star du FC Barcelone, Gerard Piqué. Et dont l'objectif est de mener sa formation jusqu'au sein de l'élite espagnole.

"Je suis allé voir un match de l'équipe de ma ville, Prat, il y a quelques semaines, explique Javier Martos. Le bras droit de Gerard Piqué était aussi présent et il s'est rapproché de moi. Il connaissait tout de moi, ma carrière mais aussi le fait que j'ai repris des études. Mon idée première était de terminer ma carrière de joueur après Charleroi. Mais le dirigeant du FC Andorra est venu avec quelque chose de concret et un beau projet. Je n'ai pas joué avec Gerard Piqué chez les jeunes à Barcelone car il y a trois ans de différence entre nous deux, mais on a été éduqué avec la même philosophie du football.»

A 35 ans, Javier Martos veut relever un dernier challenge sportif et participer au nouveau départ d'un club qui aura les moyens de ses ambitions...

"Le club est monté cette saison en D3 espagnole, ce qui représente le quatrième niveau du football dans mon pays, poursuit le Catalan. Les joueurs y sont semi-professionnels. Ce qui me pousse aussi à relever ce défi c'est la proximité avec mon domicile. Andorre se situe à seulement 200 kilomètres de chez moi. Ce n'est pas trop loin. En plus, l'équipe pourrait jouer ses matchs à Barcelone. Ce projet est vraiment intéressant et sérieux. J'aurais pu continuer le football juste pour le plaisir dans le club de ma ville mais ici avec le FC Andorra, il y a la possibilité de combiner le plaisir avec un beau projet. Je vais devoir apporter mon expérience et mon vécu.»

Mais aussi peut-être avoir la possibilité de passer de l'autre côté de la barrière pour entamer sa carrière d'entraîneur ou de dirigeant quand son corps ne lui permettra plus de tenir la distance. Actuellement à Grenade dans le sud de l'Espagne, Javi Martos rentrera chez lui mardi et devrait signer son contrat avec le FC Andorra dans les jours qui suivent...