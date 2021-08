Il y a certains noms qui résonnent dès que l’on parle de records ou de destins fabuleux dans le football. Maradona, Pelé, Zico, Beckenbauer, Platini, Cruyff, Puskas ou encore Di Stefano, Best ou Kopa. L’Allemand Gerd Müller fait lui aussi partie de cette liste de légendes du ballon rond. Mais comme certains d’entre eux, celui que l’on surnommait le Bombardier s’en est allé.

Pour son 75e anniversaire, en novembre dernier, son épouse Uschi avait évoqué la maladie d’Alzheimer qui a frappé son époux. "Il est presque 24 heures sur 24 au lit, il n’a plus que de rares moments d’éveil, affirmait-elle. C’est beau lorsqu’il ouvre un peu les yeux. Parfois, il arrive à faire oui ou non en bougeant un cil […] Il est calme et paisible ; je crois qu’il ne souffre pas."