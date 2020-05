Gernot Rohr va signer la semaine prochaine une prolongation de son contrat de sélectionneur de l'équipe du Nigeria, a annoncé mardi la Fédération nigérianne de football (NFF) qui a trouvé un accord avec le technicien germano-français.

"Le comité exécutif a mandaté le secrétaire général pour assurer la liaison avec le technicien des Super Eagles, Gernot Rohr, en vue de conclure toutes les questions concernant son nouveau contrat au cours de la prochaine semaine", a précisé la NFF dans son communiqué. Ce nouveau contrat sera d'une durée de deux ans, avec comme objectifs pour Rohr de qualifier les Super Eagles pour la Coupe d'Afrique des Nations 2021 et la Coupe du monde de 2022 au Qatar. Gernot Rohr, 66 ans, entraîne depuis 2016 l'équipe nationale du Nigeria, qu'il a menée jusqu'aux phases finales du Mondial en 2018 et de la CAN 2019 en Egypte avec une troisième place à la clé. Le contrat actuel de Rohr expire le mois prochain. L'ancien joueur de Bordeaux a entraîné plusieurs autres équipes africaines avant d'arriver au Nigeria à savoir le Gabon, le Niger et le Burkina Faso. Allemand d'origine, il possède la double nationalité depuis 1982.