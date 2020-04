Gianni Infantino, président de la FIFA: "Pas de football tant qu'il y aura un risque pour la santé publique" © Belga Football N. Ch.

Le président de la FIFA s'est montré radical dans un échange vidéo avec le Brésilien Ronaldo. "Quant le football va-t-il reprendre ? C'est une bonne question", a ainsi lâché Gianni Infantino. Avant de préciser: "La santé publique passe avant le football. Tant qu'il y a un risque, on ne joue pas. Attendons de voir l'évolution. La situation actuelle est grave. Des gens se battent pour savoir quand on va rejouer mais ce ne sera pas le cas tant que les autorités ne donnent pas le feu vert. Il sera ensuite temps de finir les compétitions. Mais on ne peut pas mettre des vies en danger, ce n'est pas possible."