Dans la nuit de dimanche à lundi, l'événement sportif planétaire le plus regardé de l'année, le Superbowl se jouera aux États-Unis entre les Bengals de Cincinnati et les Rams de Los Angeles. Un match que ne ratera Guillaume Gillet pour rien au monde. L'ancien Mauve et Carolo a évoqué avec nos confrères d'Eleven Sports, sa passion pour le foot américain.

S'il a évoqué la finale, "avec une petite préférence pour les Bengals, qui n'ont jamais remporté le Superbowl, et partent donc avec le statut d'outsider", Guillaume Gillet est également revenu sur l'immense carrière de Tom Brady qui a arrêté sa carrière la saison dernière : "C'est l'un des plus grands sportifs de tous les temps. Je le place au même rang que des sportifs comme Roger Federer, Michael Jordan, Lewis Hamilton ou Michael Schumacher. Une telle longévité est exceptionnelle, surtout dans un sport aussi physique. La plupart des joueurs ne font que 5 ou 6 ans, lui il était encore là après ses 40 ans."