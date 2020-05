Guillaume Gillet va remonter en Ligue 1 avec Lens.

C’est une belle histoire que devrait connaître Guillaume Gillet la saison prochaine. À 36 ans, l’ancien joueur d’Anderlecht va faire son grand retour en Ligue 1 après la montée de son club, le Racing Lens, suite à sa deuxième place en deuxième division et la décision d’arrêter les championnats en France. Ce lundi soir, il était l’invité du Grand Débrief.

La montée. "C’est un peu une situation spéciale de monter alors que la saison n’est pas finie. Mais nous n’avons pas usurpé notre promotion, nous avons toujours été dans les deux premiers du classement. Il fallait prendre une décision et c’est donc logique qu’on soit parmi les heureux. Tout le monde est content car cela faisait des années que le club attendait de remonter en Ligue 1."

Son contrat. "J’arrive en fin de contrat le 30 juin. On va, je l’espère, se mettre rapidement à table avec le club pour négocier une prolongation. Vivre cette aventure avec ce club fantastique en Ligue 1 est ce dont j’ai envie. Tous les voyants sont au vert pour me permettre de retrouver la Ligue 1 à 36 ans. Ce serait quelque chose de génial pour moi."

Le RFC Liège. "On m’a souvent posé la question au sujet d’un retour au RFC Liège car on sent que j’arrive tout doucement au bout de ma carrière… J’ai toujours clamé haut et fort que mon désir était de porter le maillot du FC Liège une dernière fois. À l’heure actuelle, j’ai encore trop envie de regoûter à la Ligue 1 et de rester dans le monde professionnel. Tant qu’on a la force physique et mentale pour jouer au plus haut niveau, il faut en profiter. Je n’ai pas envie non plus de m’arrêter trop tard, je prendrai cette décision quand je n’aurai plus les jambes ni l’envie. Et à ce moment-là, ce sera peut-être le moment de rejoindre le FC Liège."