Guy Vandersmissen fait partie des joueurs belges qui ont marqué un but en finale de Coupe d’Europe. "On ne doit pas être nombreux", sourit-il.

La phase du but avait-elle été préparée ?

"Contrairement à ce qu’on pourrait penser, ce n’était pas préparé du tout (rires). Arie (Haan) a discuté avec Wendt, avant le coup franc, puis il a pris un élan important. On s’est dit qu’il allait frapper au but, donc personne n’est venu dans le rectangle. Puis, quand on a vu qu’Arie décalait Wendt, je me rappelle avoir sprinté vers le rectangle, en sachant que mon jeu de tête n’était pas mon point fort (NdlR : finalement, le centre a été donné à ras de terre). Je crois qu’on n’est que deux dans le rectangle, avec Jos Daerden, à la réception du centre (Haan avait aussi sprinté après avoir fait la passe à Wendt). Si la phase avait été préparée, on aurait été plus nombreux dans le rectangle."

(...)