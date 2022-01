Même sans jouer, Erling Haaland fait des miracles. Il ne le sait peut-être pas encore lui-même mais il a battu le record du jeu Sorare, basé sur la technologie des NFT. Technologie qui assure aux possesseurs d'un bien virtuel l'authenticité et la rareté de celui-ci. Comme nous vous l'expliquions il y a quelques mois , Sorare permet ainsi aux fans de foot de s'affronter dans un jeu fantasy mais aussi de collectionner des cartes et de faire parler leur âme de scout, en achetant et vendant des joueurs au gré de leurs performances "dans la vraie vie".Ce dimanche, une carte en édition "unique" d'Erling Haaland a été mise aux enchères par le jeu. Comme attendu, cette carte a battu tous les records puisque Haaland présente l'avantage d'incarner l'avenir, du haut de ses 21 ans, en plus d'être un scoreur très régulier.L'enchère s'est envolée à plus de 265 Ethereum, soit 609.512€ au cours actuel. Le manager "Zima Blue" a ainsi réussi le coup parfait.A ce prix-là, on imagine qu'il va guetter chaque minute de jeu du Norvégien en priant pour qu'il évite la moindre blessure...