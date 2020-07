Le grand blondinet est certainement meilleur avec ses pieds qu'en soirée !

Histoire étonnante pour le phénomène Erling Braut Haaland ! Viré hier soir d'une boîte de nuit par la sécurité et filmé pendant la scène par un passant, le Norvégien parait fortement alcoolisé. Alors que les joueurs de Bundesliga sont en vacances, la vidéo fait le buzz sur les réseaux sociaux.

Son père et agent, Alfie Haaland, n'a pas tardé à réagir après la sortie de son joueur. Sur Instagram, on le voit muni d'une hache avec une légende qui s'adresse directement à son fils: "Allez Erling, retourne bosser. La vie citadine nocturne n'est pas faite pour toi." Chez les Haaland, on ne manque pas d'humour !