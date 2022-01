D’un premier passage contrasté en Premier League à star nationale : voici les destins croisés de Sébastien Haller et Mohamed Salah. Les deux talents s’affrontent mercredi (17h) en huitième de finale de Coupe d’Afrique lors de l’affiche entre la Côte d’Ivoire et l’Égypte.

Avec 23 buts pour l’Égyptien et 22 pour l’Ivoirien toutes compétitions confondues, cette saison semble l’année de tous les records pour Mohamed Salah et Sébastien Haller. Serial buteurs, des débuts stratosphériques avec leurs clubs et un premier passage contrasté en Premier League : malgré des positions différentes sur le terrain, difficile de passer à côté des leurs similitudes. Présentation de deux joueurs prolifiques avec de nombreux points communs.

Un premier passage en Premier League pas convaincant

Cette saison, ils réalisent une saison de tous les records. Mais cela n'a pas toujours été le cas durant leur carrière respective. Lors de leur premier passage en Premier League, Salah (à Chelsea) et Haller (à West Ham), ont tous deux vécu une période difficile. Après une première saison prometteuse dans les deux clubs londoniens, ils n'ont pas confirmé. Les Blues et les Hammers ont donc décidé donc de se séparer d’eux. Heureusement pour Haller et Salah, ces transferts leur ont permis de rebondir et de devenir les stars de leur sélection.