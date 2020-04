Lokeren voulait fusionner avec son voisin Hamme, une proposition rejetée par le club amateur.

Il n'y aura pas de fusion entre Hamme et Lokeren. Lundi, alors que le Sporting Lokeren (D1B) était déclaré en faillite, avait surgi la possibilité d'une fusion avec le Vigor Wuitens Hamme (D3 amateurs). Le VW Hamme a coupé court aux rumeurs mardi, en indiquant qu'il n'y aurait pas de fusion.

"A la suite de nombreux articles de presse évoquant un redémarrage du Sporting Lokeren via une 'fusion' avec le Vigor Wuitens Hamme, le conseil d'administration de Vigor Wuitens Hamme a indiqué qu'il n'y répondait pas favorablement. Notre club poursuit son propre chemin. Forza Vigor!", a indiqué le VW Hamme mardi soir sur Twitter. Un groupe d'entrepreneurs, constitué autour de Willy Carpentier, un ancien président de Lokeren, s'était dit prêt à investir à Hamme, avec qui des pourparlers avaient été entamés par Lokeren. Leur appui financier permettrait de développer un projet waeslandien, qui ne verra donc pas le jour. Le nouveau club aurait dû s'appeler "KSC Vigor Wuitens Lokeren" et devait faire un usage optimal des infrastructures actuelles de Lokeren et de Hamme.