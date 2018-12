Harry Kane, meilleur buteur de la dernière Coupe du monde de football, et le sélectionneur des Three Lions Gareth Southgate ont été honorés vendredi soir par le reine Elizabeth II lors des traditionnelles distinctions royales du Nouvel An.

Southgate s'est vu décerner le titre d'officier de l'Ordre de l'Empire britannique pour avoir mené l'équipe nationale anglaise jusqu'en demi-finales du Mondial. Lors du match pour la 3e place, les Anglais s'étaient inclinés devant la Belgique (2-0). Geraint Thomas, lauréat du Tour de France 2018, a reçu la même distinction.

Harry Kane s'est érigé en pion primordial de sa sélection avec ses six buts en Russie. Le prolifique avant-centre de Tottenham a lui été nommé membre de l'Ordre de l'Empire britannique. "C'est irréel", a déclaré le coéquipier de Jan Vertonghen, Toby Alderweireld et Mousa Dembélé à Londres. "Cette année a été incroyable, c'est compliqué de mettre des mots sur tout ça."