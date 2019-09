Daniel Spreutels précise que l'ancien manager d'Anderlecht a été traité correctement par les enquêteurs

Sans surprise, c'est l’avocat Daniel Spreutels qui est venu assister Herman Van Holsbeeck lors de son audition devant les enquêteurs de la PJF de Bruxelles. Une audition préalable à un passage devant le juge d’instruction Michel Claise, prévu dans l’après-midi de ce vendredi.

A l’issue de cette première audition, l’avocat Daniel Spreutels, qui a très longtemps défendu les intérêts du club d’Anderlecht avant l’arrivée de Marc Coucke, se voulait confiant. “Forcément, le risque lorsqu’on vous fait passer la nuit en cellule avant un passage devant le juge, c’est un éventuel mandat d’arrêt. Mais Herman se bat, comme il le fait dans la vie d’ailleurs, pour prouver qu’il n’a rien à se reprocher. Il conteste formellement ce qu’on lui reproche”, précise Daniel Spreutels.

Et l’avocat d’ajouter que l’audition a démarré par toute une série de questions sur la carrière d’Herman Van Holsbeeck, ses fonctions à Anderlecht, etc, avant de passer à des questions sur les transferts et les commissions. “Il a répondu à toutes les questions des enquêteurs. Et je précise ici que ces enquêteurs ont été d’une correction remarquable. C’est important de le dire parce que ce n’est pas toujours le cas. Herman Van Holsbeeck a été très bien traité”, pousuit l’avocat.

Daniel Spreutels nous répond également que l’épouse et les proches d’Herman Van Holsbeeck se veulent confiants. “Son épouse le soutient totalement”.