Ce volet du dossier visant le football belge concerne plus particulièrement l'agent Christophe Henrotay. Herman Van Holsbeek avait été inculpé en septembre 2019 pour blanchiment et faux en écriture, mais libéré sous conditions.

En 2019, Christophe Henrotay avait été arrêté à Monaco pour des pratiques de blanchiment d'argent et de corruption dans les transferts. Entre autres les transferts d'Aleksandar Mitrovic, Chancel Mbemba (tous les deux vers Newcastle) et Youri Tielemans (vers Monaco) sont dans le viseur des enquêteurs. Tous ces transferts ont été réalisés en étroite collaboration entre Henrotay et Herman Van Holsbeeck.