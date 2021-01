Cinq hommes pour un Soulier d'or Football Christophe Franken, Yves Taildeman et Romain van der Pluym © D.R.

Le Soulier d'or 2020 sera remis ce mercredi soir. Passage en revue des cinq candidats au plus prestigieux trophée individuel du football belge.



Raphael Holzhauser, Lior Refaelov, SImon Mignolet, Charles De Ketelaere ou Paul Onuachu remportera son premier Soulier d'or, ce mercredi.





Holzhauser: Pas une ligne en Autriche



Il n’y a qu’une toute petite partie du Royaume qui n’apprécie pas Raphael Holzhauser. Elle se limite au Bosuil et à ses alentours. Ailleurs, il est difficile de trouver quelqu’un qui n’a pas kiffé la patte gauche de l’Autrichien cette saison. Plus encore que ses stats exceptionnelles (11 buts, 9 assists en 19 matchs), c’est son talent qui a égayé la Pro League.



(...)