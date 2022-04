Face aux orages de la vie, le football devient forcément secondaire. Cette semaine, Cristiano Ronaldo a appris avec beaucoup de regrets le décès de son enfant nouveau né. La jumelle du bébé a survécu à cet accouchement. Ce vendredi, il a posté une photo émouvante sur Instagram de toute sa famille avec, notamment, sa nouvelle petite fille. "Home Sweet home", écrit le quintuple Ballon d'Or.

“Gio et notre petite fille sont finalement ensemble avec nous, écrit le Portugais. Nous voulons remercier tout le monde pour tous les messages et gestes affectueux. Votre soutien est très important et nous avons tous senti l’amour et le respect que vous avez pour notre famille. Maintenant c’est le temps d’être reconnaissant pour la vie que nous venons juste d’accueillir dans ce monde”, a-t-il ajouté.

Avant sa rencontre avec Georgina Rodriguez, le Portugais avait déjà connu quatre fois la sensation d'être parent (dont trois fois par gestation d'autrui). Ce mardi, le joueur avait logiquement déclaré forfait contre Liverpool. Les Reds et tout Anfield ont offert un vibrant hommage à CR7 à la septième minute de la rencontre. “You’ll Never Walk Alone” (Tu ne marcheras jamais seul), l'hymne du club, a alors résonné dans le stade et tous les fans des Reds chantaient comme un seul homme.

Un moment fort en émotion qui a touché la star de 37 ans. "Un seul monde... Un seul sport... Une seule famille mondiale... Merci, Anfield. Moi et ma famille n'oublierons jamais ce moment de respect et de compassion", avait-il écrit sur les réseaux sociaux.

Depuis, le légendaire joueur de United a repris le chemin de l'entraînement. Il devrait être présent dans le choc face à Arsenal ce samedi.