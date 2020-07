Au cœur de l’espace VIP de la symbolique tribune Raymond Goethals du stade Edmond Machtens, Pierre François, CEO de la Pro League, a trouvé la meilleure formule pour résumer ce qu’Eleven a promis aux instances du football belge au moment de négocier les droits. "Le moment était venu d’imaginer une chaîne de la Pro League. Eleven a saisi notre volonté d’occuper le terrain avec plus de programmes dédiés, d’histoire autour des clubs et joueurs mais aussi du foot féminin, des jeunes et des entraîneurs."

Eleven veut mettre la passion du football au cœur de sa couverture des matchs. "Cela signifie les clubs mais également les supporters desquels nous souhaitons nous rapprocher" , expose Guillaume Gobert. "Immersion", "fidélisation", "gamification", des termes qui annoncent tous une vision moderne de la diffusion de matchs.