C'est l'information du jour provenant du journal portugais O Jogo, Iker Casillas va prendre sa retraite.

L'actuel gardien du FC Porto, qui détient toujours le record du nombre de matchs disputés en Ligue des Champions, devrait annoncer sa retraite d'ici peu.

"Casillas est l’un des nôtres et il aura toujours une place au FC Porto. Notre souhait est qu’il reste. Casillas a encore un an de contrat et nous voulons qu’il reste au sein de la structure du FC Porto, et pas seulement qu’un an" a déclaré cette semaine Jorge Nuno Pinto da Costa, président du FC Porto;