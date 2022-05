La Belgique a enfin rencontré l’un de ses bourreaux du Mondial 2002. Ronaldinho Gaucho, véritable légende du football, a foulé le sol belge pour la première fois ce week-end. Le Ballon d’or 2005 et champion du monde est venu… à Mons samedi. Mais pas pour le football.

Après avoir parcouru près de 7 000 kilomètres depuis Dubaï, le Brésilien est venu présenter ses vins et prosecco, repris dans la gamme The Wine of the Champion s. Ces vins sont étiquetés en hommage à plusieurs anciennes gloires (dont Ronaldinho, Roberto Carlos ou Wesley Sneijder…) dans un établissement de l’homme d’affaires et œnologue italien Fabio Cordella dans la région du Salento, dans les Pouilles, en Italie.