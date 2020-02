Le grand débrief Owusu (La Gantoise) s’est exprimé en toute franchise sur plusieurs sujets marquants.

Elisha Owusu, le milieu de terrain révélation de La Gantoise, était invité dans La Grand Débrief ce lundi.

Le choix gantois

"Je ne regrette pas. C’est un bon mix entre des joueurs d’expérience et d’autres qui ont faim et qui souhaitent se montrer. Des fois, dans les clubs, les anciens sont arrogants. À Gand, on nous entoure. C’est un régal de jouer avec mes partenaires et de les voir à l’entraînement. On est un milieu complémentaire. Chacun a son rôle et c’est ce qui marche bien. On a une très bonne mentalité. On veut bosser et avancer ensemble. Il ne faut pas se voiler la face. On désire jouer le titre."

La différence avec le championnat français

"En France, c’est très fermé. Généralement, ce sont deux blocs qui s’affrontent et qui prennent peu de risques car ils ne veulent pas perdre. Ici , on joue pour gagner. Je suis surpris positivement par le niveau du championnat belge. Quand j’étais joueur à Sochaux, c’était dur de marquer un but. À Gand, on peut trouver le chemin des filets sur chaque action."

Jess Thorup

"C’est un entraîneur qui sait gérer parfaitement l’aspect humain. Certains techniciens ne retiennent que le négatif et ce n’est pas bon car un joueur a besoin de confiance. Thorup sait concerner l’ensemble de son effectif. Après un match, tu es convoqué dans son bureau et il te liste les points positifs et négatifs. Il s’intéresse à notre famille. Ça donne envie de se battre pour lui."

Le prochain match face à Anderlecht

"On n’en a pas encore parlé. Ce lundi, c’était assez cool, on n’a pas fait grand-chose à l’entraînement (rires). Ça ira crescendo au fil de la semaine. Le match aller avait été chaud. L’entrée de Dompé nous avait beaucoup aidés. Les Anderlechtois m’avaient impressionné car ils jouaient bien malgré leurs mauvais résultats.