Pour tenter de contrer la monotonie des matchs à huis-clos, une agence a créé une application qui vous permettra d'encourager votre équipe fétiche de la meilleure manière possible à distance pour que vos joueurs préférés puissent vous entendre malgré un stade vide.

La crise du coronavirus touche un nombre incalculable de secteurs et surtout celui de l'événementiel sportif. Alors que des décisions doivent encore être prises dans certains pays comme la Belgique, il est également l'heure de se demander dans quelles circonstances pourront se tenir les prochains matchs de foot dans les mois à venir. Le huis-clos semble être la réponse à cette question. Une annonce qui a de quoi déplaire les fans et les joueurs tant la saveur d'un match de foot avec les fans tout autour de la pelouse semble irremplaçable.

Des solutions commencent à voir le jour un peu partout en Europe où chaque club tente de rivaliser d'ingéniosité afin de remplir ses tribunes d'une manière différente qu'à l'accoutumée. Mannequins en carton dans les travées, projections de supporters de manière virtuelle : des solutions qui règles à moitié le problème des matchs à huis-clos puisque l'essentiel est aussi la convivialité qui anime chaque match de football de par l'ambiance que les supporters peuvent mettre pour pousser leur équipe à gagner chaque rencontre.

Pour pallier ce problème, l’agence de marketing Wasserman a développé une application qui permet aux fans d’encourager leur équipe favorite en direct de manière à ce qu’il n’y ait quasi aucune différence sonore avec un stade physiquement bondé.

Pour ce faire, les fans sont invités à enregistrer leurs prestations sonores (chants, encouragements, exclamations sans oublier les fameux ah et oh) et peuvent même se mettre en scène dans de petites vidéos. "L'enregistrement sonore est ensuite diffusé dans le stade par le biais d'un système d'amplification et de distribution sonore électronique, les images étant quant à elles projetées sur de grands écrans", indique l'agence de marketing.

Outre le mode PRE-GAME, cette application permet également en mode GAME-TIME de réagir en direct durant le match par le biais des fonctionnalités CHEERS (en cas de but ou de tacle spectaculaire par exemple) ou CRIES (dans le cas d'une passe ratée de peu, d'un carton jaune ou d’une décision discutable de l’arbitre).

Il reste désormais à savoir quels clubs vont utiliser cette application !