Que ferait-on sans l'assistance vidéo ? Autorisé seulement depuis trois ans, le VAR fait parfois débat mais il permet de réparer certaines incohérences. Il y a douze ans, il aurait pu éviter un scandale s'il avait été d'application.

Le 18 novembre 2009, l'Irlande se déplace au Stade de France en ballotage défavorable. Dans ce barrage retour pour la qualification à la Coupe du monde 2010, les hommes de Giovanni Trapattoni doivent combler le but d'écart qu'ils ont concédé à domicile quatre jours plus tôt.

Sans complexe, les Vert et Blanc marchent sur une équipe de France méconnaissable. Robbie Keane ouvre le score après une demi-heure et remet les deux équipes à égalité. Les Tricolores balbutient leur football. Les Irlandais ont l'occasion de tuer tout suspense mais ne parviennent pas à être adroit dans le dernier geste. Les prolongations n'accouchent que de très peu d'occasions. On se dirige tout droit vers les tirs au but quand Thierry Henry change le cours du destin de la rencontre.