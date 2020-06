Tous les amoureux du ballon rond ont en tête cette trajectoire improbable. Mais ils ne s'en lassent pas.

Si vous avez plus de 25 ans, vous vous souvenez sans doute de Roberto Carlos. Ce back gauche brésilien avait tout pour plaire sur un terrain. Surtout, il avait fait de sa frappe puissante une marque de fabrique. Excellent tireur de coup franc, il lui arrivait souvent de tenter des "extérieur du pied" improbables. Comme ce fut le cas le 3 juin 1997 dans un match amical qui opposait la France et le Brésil en guise de préparation au Mondial 1998.Une finale avant l'heure, pour du beurre, qui voyait le joueur du Real Madrid inscrire son deuxième but pour le Brésil. Un but bien plus mémorable encore - à part peut-être pour les supporters français - que les deux coups de tête de Zidane en 1998.