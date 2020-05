C'est un anniversaire bien plus triste que celui du jour avant pour les Sang et Marine ce 20 mai.

LIEGE 1 - 2 LOMMEL

Il y a 24 heures encore, les fans du RFC Liège n'avaient qu'une chose en tête: la Coupe de Belgique remportée il y a juste 30 ans au Heysel face au Germinal Ekeren. C'était la belle époque et Liège avait décroché là le dernier trophée de sa glorieuse histoire au sommet du football belge.Car cinq ans plus tard, les larmes coulaient à flots sur tous les visages: Liège disputait son dernier match en D1. Les années de souffrance extrême débutaient, après avoir perdu le stade Vélodrome, avec un seul objectif en tête: retrouver une stabilité sportive et financière, et gravir les échelons le plus rapidement possible pour rejoindre le top. Le premier objectif semble accompli. Pour le second, il ne faudra pas brûler les étapes après avoir été jusqu'au fin fond du football national.Les 90 dernières minutes en D1 se disputaient donc le 20 mai 1995, face à Lommel. Sans stade fixe, le Football Club Liégeois jouait ce match à Eupen. Score final 1-2 et 22e défaite cette saison-là. La suite, on la connait: le club était relégué sportivement en D2 et pensait trouver son salut dans une fusion avec Tilleur. C'était sans compter avec l'Union Belge qui ne reconnaissait pas la fusion et envoyait le nouveau club en D3.La première saison de Tilleur-Liège était formidable et une accession en D2 faisait déjà rêver d'un retour au sommet. Hélas, après avoir perdu la première tranche pour un but, le RTFCL plongeait en enfer: querelles internes, déménagement à Seraing, nouvelle faillite...Pendant une bonne douzaine d'années, Liège a surtout survécu grâce à ses fidèles supporters, qui donnaient tout pour leurs couleurs. En 2011, l'arrivée d'une direction plus stable lui a rendu sérénité et stabilité. Le club attend maintenant un stade pour franchir un dernier pas vers le professionnalisme pour retrouver un peu de sérénité. Tous espèrent revoir briller un jour le rouge et le bleu au cœur du monde professionnel.Beeken, Wégria, Verbeeren (51e Essende), Deflandre, Quaranta, Henry, Crapa, Kinet, Milosevic (62e Giusto), Fadiga, Varga.: B. Peeters, Schops, Scavone, Van Baekel, Hansen, Machiels, M. Peeters (83e Hendrickx), Van Veldhoven, De Condé, Van Geneugden, Waligora (73e Sillah).: Milosevic, Kinet, Deflandre,: Schops.; 45e et 54e Van Veldhoven (0-1 et 0-2), 59e Hansen csc (1-2).