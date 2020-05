Le plus vieux club wallon a remporté sa seule Coupe le 19 mai 1990.

Les joueurs et supporters du Matricule 4 s’en souviennent comme si c’était hier. Pourtant, ce samedi 19 mai remonte à il y a 30 ans. Ce jour-là, Liège disputait la finale de la Coupe de Belgique face au Germinal Ekeren au Heysel, trois ans après avoir trébuché sur la dernière marche contre Malines. "On se voit encore sur le terrain mais ce que l’on retient surtout, c’est la fin du match, lorsqu’on a pu soulever la Coupe", se souvient Jean-François De Sart, capitaine de l’équipe.

Car oui, Liège remportait son dernier trophée ce jour-là. "Tout le monde attendait ce titre depuis des années. Liège n’avait plus rien gagné depuis les années 50. C’est probablement l’un des meilleurs souvenirs de ma carrière."

C’est grâce à un esprit d’équipe fabuleux, sous la conduite du regretté Robert Waseige, que le RFCL était arrivé au bout de ses peines. Ernes marquait à la troisième, Ekeren égalisait peu après, et Malbasa, monté quelques minutes plus tôt, plantait une somptueuse tête en fin de match. Le tout devant un public peu nombreux mais en folie. "Ce deuxième but est aussi inoubliable. Il n’y avait que du positif ce jour-là dans l’ambiance familiale et unique de Liège."

La fête pouvait commencer et la bière, couler à flots. D’abord à Bruxelles puis tout au long de la nuit à Rocourt. "Nous avions fait les trajets en car, tous les ponts étaient rouge et bleu. En revenant, nous avions cassé la trappe du car à la sortie de l’autoroute et nous étions montés sur le toit jusqu’au stade. Nous avons fait un tour d’honneur avec la Coupe. Nous étions presque en slip car nous avions tout lancé aux supporters", déclare Pigeon, l’auteur du premier but.

Et Jean-François De Sart de compléter : "Rocourt était noir de monde pour nous accueillir. La fête est d’autant plus belle lorsqu’elle arrive après plusieurs années d’attente."

Aujourd’hui encore, le dernier grand trophée remporté par Liège lors de sa glorieuse période brille derrière le comptoir dans l’Espace Robert Waseige, au stade de Rocourt...

Liégeois un jour, Liégeois toujours

Une bonne partie de l’équipe de l’époque est toujours liée, de près ou de loin, au club.

Les joueurs de cette époque sont restés très attachés au Matricule 4. Certains y sont encore passés après leur carrière de footballeur, d’autres y sont toujours. Enfin, il y en a qui ne manquent pas un match à Rocourt lorsqu’ils en ont l’opportunité. Bernard Wégria et Didier Quain ont pris place sur le petit banc plus ou moins récemment ; Luc Ernes et Moreno Giusto sirotent une bière en tribune dès que leur emploi du temps le leur permet. “Quand Robert Waseige était encore vivant, nous nous réunissions souvent à plusieurs. Nous étions très attachés à nos couleurs. Une vraie bande de gais lurons”, poursuit Ernes.

Quant à Neba Malbaša et à Jean-François De Sart, ils sont toujours là aujourd’hui. Le premier est entraîneur adjoint depuis quelques saisons, alors que le second est venu prêter main-forte au conseil d’administration du club.

Le… délégué Willy Robin est lui aussi toujours fidèle à ses fonctions, 30 ans plus tard.