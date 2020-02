L’Urbsfa et Special Olympics Belgium (Sob) ont décidé de lancer un nouveau projet pour soutenir au niveau international les footballeurs souffrant d’un handicap mental.

Pour la première fois dans son histoire, l’Union belge a sélectionné 44 joueurs ayant un handicap mental.

Au cours des quatre prochaines années, ces Special Devils et Special Flames représenteront la Belgique, au sein de quatre équipes, lors de tournois internationaux Special Olympics de football et de Futsal. Plusieurs de ces athlètes représenteront également notre pays aux Jeux Mondiaux qui se dérouleront à Berlin en 2023. Par le biais de cette initiative, l’Urbsfa et Special Olympics Belgium souhaitent mettre en lumière le handifoot et promouvoir l’inclusion sociale des personnes ayant un handicap mental.

Début 2020, la Belgique compte près de 2.000 footballeurs souffrant d’un handicap mental, actifs au sein de l’un des 120 clubs de football qui ont une équipe de handifoot. Ces équipes ont vu le jour grâce aux investissements réalisés par l’Union belge au cours de ces dernières années pour développer le handifoot auprès du grand public belge. Mais il faut encore mieux faire. C’est pourquoi l’Urbsfa et Special Olympics Belgium, l’organisation qui favorise l’intégration sociale des personnes ayant un handicap mental par le sport, ont décidé de s’associer pour donner un petit coup de pouce supplémentaire à ce groupe spécifique de joueurs.

"Plusieurs études ont montré que le sport, et donc le football, était un instrument fantastique pour aider les personnes souffrant d’un handicap mental à se sentir acceptés dans la société. Le sport renforce leur confiance en eux et leur estime de soi. Ils apprennent à découvrir le monde qui les entoure et inversement, ce qui multiplie leurs chances d’intégration dans la société. Nous sommes très contents chez Special Olympics Belgium que l’Union belge de football s’engage à nos côtés pour développer le handifoot en Belgique. Cela s’inscrit parfaitement dans notre vision des choses et notre volonté d’inclure davantage d’athlètes dans nos rangs, et de leur donner la possibilité de faire régulièrement du sport au sein d’un club local, d’un club reconnu en compétition, etc.", explique Zehra Sayin, CEO de Special Olympics Belgium

Fin 2019, l’Union belge et Special Olympics Belgium ont sélectionné 35 hommes et 9 femmes, âgés de 18 à 35 ans, ayant un handicap mental. Ces Special Devils et Special Flames sont répartis selon leur niveau au sein de trois équipes ainsi qu’au sein d’une équipe féminine : une équipe Play Unified rassemblant des footballeurs avec ou sans handicap mental, une équipe de niveau 2 (avec des joueurs ayant un handicap mental modéré), une équipe de niveau 3 (avec des joueurs ayant un handicap mental plus important) et une équipe féminine (niveau 3-4). L’Union belge mettra, pour les quatre prochaines années, les ressources financières et les tenues nécessaires à la disposition de ces quatre sélections nationales ainsi que le centre national d’entraînement de Tubize pour leurs entraînements et leurs matches.

Tous les joueurs participeront cette année à deux grands tournois : la Unified Futsal Cup en Lituanie du 6 au 9 avril prochain et la Gothia Cup en Suède du 12 au 16 juillet.