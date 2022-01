Un joueur de champ défendra le but contre le Cameroun, pays hôte, car les deux gardiens de but comoriens ont été testés positifs au coronavirus. Dix autres personnes au sein de la sélection des Comores ont également été testées positives, samedi. "Nous avons déjà choisi un joueur qui va débuter comme gardien de but", a déclaré l'entraîneur des gardiens Jean-Daniel Padovani lors d'une conférence de presse. "Il a déjà montré à l'entraînement qu'il pouvait le faire". Padovani n'a pas encore annoncé qui enfilera les gants. Le premier gardien de but de la sélection Salim Ben Boina est lui indisponible en raison d'une blessure à l'épaule.

En Europe, il faut disposer d'au moins treize joueurs, dont un gardien de but, pour qu'un match puisse avoir lieu. En Coupe d'Afrique, il ne faut qu'un minimum de onze joueurs disponibles et le match doit être joué même si aucun gardien de but n'est disponible.