Le menu trois services des fêtes n’a pas été bien digéré par tous les cadors. Bilan.

La tradition anglaise de l’enchaînement des rencontres durant les fêtes n’a pas été freinée par le coronavirus. Certes, trois matchs ont été annulés et plusieurs entraîneurs ont clamé haut et fort leur volonté de suspendre la compétition. Mais ce sont finalement 27 des 30 rencontres (soit 3 matchs pour chaque club) programmées entre le 26 décembre et ce lundi 4 janvier qui se sont déroulées sans accroc.

Du moins dans leur organisation. Sur le terrain, l’enchaînement de ce menu trois services a été sportivement plus problématique pour certains clubs. À commencer par Chelsea, qui donnera probablement raison au vieil adage de Sir Alex Ferguson : "Le titre ne se gagne pas entre les fêtes mais il peut se perdre."