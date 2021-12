Alors, pour ou contre une Coupe du monde tous les deux ans ? Ce débat ne cesse de déchaîner les passions depuis quelques mois et fait couler beaucoup d'encre. D'un côté, les nostalgiques du format traditionnel qui fait du Mondial un événement rare et très attendu. De l'autre, les innovateurs qui veulent moderniser la compétition sportive la plus populaire au monde.

Gianni Infantino, président de la FIFA, n'hésite pas une seconde. Dans des propos relayés par TyC Sports, l'Italien se dit favorable à changer de format pour retrouver la Coupe du Monde tous les deux ans. "On ne veut pas perdre les jeunes et pour cela, on doit les exciter. On a fait un sondage et la jeune génération est favorable à cette idée".

Il estime qu'une plus grande fréquence du Mondial ne lui ferait pas perdre en prestige. "Son prestige est absolu, il ne dépend pas de sa fréquence sinon il devrait se jouer tous les 40 ans."

Alors que l'UEFA et la CONMEBOL (fédération d'Amérique du Sud) s'y opposent, Infantino se montre optimiste. "Ils nous ont dit qu'il est fondamental pour eux de jouer les 18 matches de qualifications et cela ne pose pas de souci si l'on joue une Coupe du monde tous les deux ans. La Copa America peut aussi se jouer tous les deux ou quatre ans. On verra quelle est la décision finale".

Pour ou contre ? Le débat n'est pas près de s'arrêter...