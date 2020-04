La santé passe avant tout. C'est le message le plus important de Gianni Infantino, le président de la Fédération internationale de football (FIFA), vendredi dans une vidéo adressée au 211 fédérations membres.

"Je ne peux qu'insister là-dessus", a déclaré Infantino. "Aucun match ou compétition ne vaut la peine de risquer la vie des gens. Tout le monde sur la planète devrait l'avoir clairement en tête. Ce serait irresponsable de reprendre la compétition si ce n'est pas sécurisé à 100%. Si nous devons attendre plus longtemps, nous le ferons. C'est mieux d'attendre plus longtemps que de prendre des risques."

La FIFA veut également aider les fédérations membres sur le plan financier. La fédération internationale va avancer "le versement de la seconde partie des coûts opérationnels des associations membres du programme Forward, prévu pour le deuxième semestre". Ce programme prévoit des aides à toutes les fédérations, à hauteur d'1,746 milliard de dollars (environ 1,6 milliard d'euros) au total répartis sur la période 2019-2022.

"Nous avons une solidité financière grâce à une bonne gestion ces quatre dernières années", a expliqué Infantino. "Ce n'est pas notre argent, mais le vôtre. C'est l'argent pour le football. Nous devons encore regarder comment nous allons aider précisément. Mais c'est notre devoir. Et le monde entier verra où l'argent va."

"Je suis convaincu que le football jouera un rôle pour rapprocher les gens. Quand nous pourrons reprendre en toute sécurité et nous serons près de nos amis et notre famille. Préparons-nous pour ce moment. La FIFA est près de vous dans ces temps difficiles et nous gagnerons ensemble", a conclu Infantino.