Ivan Leko n’a toujours pas décoléré. Contre le VAR, qui a sanctionné indûment Mechele d’un coup de réparation à Genk et qui a omis d’en siffler un autre contre Van Damme à l’Antwerp ?

Non. Il n’a toujours pas pardonné à ses joueurs d’avoir à nouveau cédé du terrain au RC Genk : "Je leur en veux toujours" , a-t-il avoué vendredi. " Pendant les trois premiers matchs des PO1, ils se sont révélés sensationnels contre La Gantoise et le Standard et à Anderlecht. Puis, soudain, à Genk surtout, je ne les ai plus reconnus. J’espérais qu’ils réagiraient à Deurne. Ils l’ont fait… de manière très insuffisante. J’avais attendu de leur part une meilleure prestation. Hélas, ils ne se sont jamais hissés, à l’Antwerp, au niveau d’un champion potentiel."

L’entraîneur du Club - qui a dû apprendre que ses dirigeants n’avaient noué aucun contact avec le Norvégien Kasper Hjulmand - veut retrouver contre Anderlecht sa formation du début des PO1 : "Un nouveau Bruges est nécessaire s’il entend confirmer son titre. Celui qui a débuté par un 9 sur 9 demeure, toujours, un authentique candidat au titre. Celui qui n’a plus grappillé qu’un point sur six ne l’est en aucun cas."

Ivan Leko n’est pas mécontent de retrouver Anderlecht : "Si la venue du Sporting n’est pas une motivation suffisante, je me demande ce que je pourrais faire pour les stimuler."