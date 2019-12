C’est la surprise de cette fin d’année : Jonathan Legear (32 ans) a signé à Visé, 9e en D1 Amateur après avoir résilié son contrat (professionnel) à Adana Demirspor (D2 turque). Allô Jonathan ? C’est juste après avoir paraphé son bail d’un an et demi qu’il a rappelé pour expliquer son choix.

Comment se fait-il qu’on vous retrouve à Visé, un club promu en D1 amateur cette saison ?

"Je ne jouais plus en Turquie. Il faut savoir que les clubs ne peuvent aligner que 6 étrangers et il y en avait 11 dans le noyau. Et comme 6 nouveaux étrangers étaient venus en été, toutes les places étaient prises…"

(...)