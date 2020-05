Malgré ce qu’il annonce sur la messagerie de son téléphone, Dimitri Habran n’était pas "le plus grand de tous les temps". Mais, avec seulement 47 rencontres en D1 belge, il aura réussi à laisser un souvenir marquant à de nombreux amateurs de football dans les années 2000. Aussi bien en Flandre qu’en Wallonie. Parce qu’il n’était pas grand mais qu’il allait très haut. Parce qu’il parlait avec le cœur et un superbe accent liégeois. Et parce qu’il n’avait peur de rien. Toujours pas d’ailleurs puisqu’il évolue encore à Dison (promu de P1 en D3 amateur).

