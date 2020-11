Jasper Cillessen opéré jeudi: retour prévu l'année prochaine Football Belga Jasper Cillessen n'entrera plus en action pour Valence cette année civile. © Reporters

Le club espagnol de football a annoncé que le gardien néerlandais devait être opéré jeudi d'une blessure musculaire à la jambe droite. Valence n'a pas encore donné de précisions sur la durée de l'absence mais les médias espagnols annoncent une période de trois à quatre mois. Bien que renvoyé sur le banc de Valence depuis le début de la saison, au profit de Jaume Domenech, Cillessen reste une valeur sûre de l'équipe des Pays-Bas. Il doit céder sa place à Marco Bizot (ex-Genk) et Tim Krul lors de cette pause internationale. Les Pays-Bas joueront un match amical contre l'Espagne mercredi et deux rencontres de la Ligue des Nations dimanche contre la Bosnie et mercredi prochain contre la Pologne.