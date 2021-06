Celui qui vient d'être élu joueur de la saison en Serie A a manifestement beaucoup tapé dans l'oeil du mari de Beyoncé. Jay-Z, qui gère l'image de Romelu Lukaku depuis environ trois ans, ne tarit pas d'éloges sur notre compatriote. "C'est un être spécial, qui fait tout pour atteindre son objectif", explique-t-il.

Dans la Gazzeta dello sport, Jay-Z, à la tête de l'agence pour sportifs professionnels Roc Nation Sports, s'est laissé aller à quelques confidences. Notamment sur leur première rencontre.

"Nous étions dans les coulisses d'un de mes concerts au MetLife Stadium à East Rutherford, dans le New Jersey, à l'été 2018. Il avait déjà signé chez nous. Là, il m'a récité tout un passage d'une chanson de mon premier album. C'était un morceau très difficile à apprendre. Mes yeux se sont écarquillés comme pour dire : 'D'où cela vient-il ?' ".

Entre eux, le courant est très vite passé. D'une part parce qu'ils partagent un goût commun pour la musique. D'autre part, parce que les valeurs du Belge ont beaucoup plu à l'Américain. "Ce qui m'a plu chez lui, c'est l'attachement à ses racines. Romelu m'a tout de suite parlé de son frère Jordan et de l'amour qui le lie à ses parents".

Après cela, le joueur de l'Inter Milan n'a cessé d'impressionner le rappeur milliardaire. "C'est un garçon très curieux de la vie et du monde, l'important est qu'il se pose toujours la bonne question. Il le fait sur tout ce dont il a besoin pour s'améliorer sur le terrain, mais aussi en dehors, dans sa vie privée et dans son activité en tant que personnalité publique. Pour cette raison, au-delà des conseils, il continuera à grandir de plus en plus ".