L’activiste qui a fait irruption sur la pelouse du stade Roi Baudouin lors de la finale de la Coupe de Belgique entre La Gantoise et Anderlecht a été placé en cellule durant une bonne demi-heure ce lundi soir avant d’être relâché. Il s’attend à recevoir une amende dans les prochaines semaines.

Wouter Mouton est coutumier du fait. C’est notamment lui qui avait fait irruption lors du final du Tour des Flandres remporté par Mathieu Van der Poel. Ce lundi soir, l’homme âgé de 44 ans a réitéré. A la toute fin du match, il a quitté la tribune, a sauté au-dessus des panneaux publicitaires pour s’attacher au poteau de but à l’aide d’un colson à son cou. Il arborait un t-shirt blanc avec comme inscription : "No soccer on a dead planet."