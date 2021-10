Le sujet est encore tabou ou presque dans le foot. Pourtant, l'homosexualité est bien présente dans ce sport. Comme le prouve un témoignage assez édifiant paru ce mardi dans le Sun. De façon anonyme, un joueur de Premier League a avoué se sentir prisonnier de sa situation.

"Nous sommes en 2021 et je devrais pouvoir être libre de dire à tout le monde qui je suis", avance le joueur. Pour lui, il est impossible de dévoiler son orientation sexuelle sans être jugé: "Je serais crucifié", estime-t-il.

"Il y a quelques fans dans les gradins qui sont encore très bloqués dans les années 80. Je veux être ouvert avec les gens parce que c'est ce que je suis et ce dont je suis fier", a-t-il ajouté. Quand je joue, j'ai l'impression que les fans peuvent deviner et qu’ils me jugent. Peuvent-ils le deviner en fonction des vêtements que je porte en dehors du terrain ? Cela a eu un effet terrible sur moi mentalement. C'est terrifiant."

Un témoignage fort qui prouve que le football, sport roi en Europe et dans le monde, a encore beaucoup d'avancées à faire dans ce domaine. Pour survivre, celui qui est décrit comme une star de Premier League chez nos confrères du Sun, admet suivre une thérapie pour pouvoir parler de son homosexualité.

Cet entretien a été réalisé avec Amal Fashanu. Connu pour être la nièce de Justin Fashanu. Cet ex-joueur de Norwich s'était suicidé huit ans après avoir avoué son coming out en 1990. Sa nièce avait réalisé un documentaire sur son oncle. Elle a ensuite créé une association caritative dédiée à la lutte contre l'homophobie et le racisme dans le sport.

L'an dernier, deux joueurs anglais avaient fait leur coming out auprès de leur famille et de leurs proches. Mais ils n'avaient pas souhaité faire des déclarations publiques à ce sujet. Dans une lettre ouverte à la FA, ils avaient déclaré "avoir trop peur" des représailles. Ils étaient donc restés anonymes.

Comment faire pour changer les mentalités? Pour Amal Fashanu, la situation est très compliquée. "En 2021, nous n'avons jamais été aussi éveillés en tant que société. Il semble que ce soit le moment idéal pour un joueur de haut niveau de faire son coming out. Mais la réalité est que l'homophobie, fort présente sur les réseaux sociaux, est plus étendue que jamais. Notre objectif est de protéger ces joueurs. Je suis en dialogue avec la FA pour trouver des solutions. Mais c'est une situation sans précédent et il est très difficile de mettre en place des mesures pour une situation qui ne s'est pas encore produite."