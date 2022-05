S’il a officiellement raccroché les crampons en février 2021, Jelle Van Damme n’a pas attendu cette date butoir pour penser à sa reconversion. Depuis quelques semaines, l’ancien latéral gauche et défenseur central a lancé, avec ses associés - les avocats anversois Omar et Mounir Souidi, Erik Saelens et le médecin du sport Eddy Spans -, sa société Polymatch Agency. "Cela fait cinq ans que cette idée me trotte dans la tête", nous lance le néo-agent, qui prône plus que jamais la transparence.

